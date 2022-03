Las tendencias para novias que más van a triunfar este 2022: colores, tejidos y patrones

La moda nupcial no sigue las tendencias al pie de la letra, evoluciona de un modo más lento que el prêt-à-porter, que apuesta por nuevos patrones y colores cada seis meses. En los vestidos de novia todo es mucho más sutil y aunque hay clásicos que no pasan de moda , cada temporada es inevitable asistir al nacimiento de nuevas tendencias .

Esto no significa que la moda nupcial haya dado un giro de 180 grados, solo supone que algunos detalles que habían quedado olvidados desde 2020, vuelven a ser las estrellas de la temporada .

Si hablamos del blanco nupcial , es imposible elegir una sola de las tres tendencias que van a triunfar en 2022. La primera y más clásica es el blanco puro , una apuesta que no pasa de moda y que va a seguir siendo un acierto por muchos años que pasen.

Cuando hablamos de tejidos, igual que sucede con el color, existen opciones que no fallan, son clásicos recurrentes como el mikado, la organza, el crepe, el gazar o el tul . Pero esta temporada apuesta por dos líneas contrapuestas: los tejidos ligeros y los rústicos .

En cuanto a los patrones , si bien la sencillez y el minimalismo son tendencias que no pasan de moda, así como otros clásicos que van del estilo princesa al corte sirena, la contención de los dos últimos años ha dejado paso a un deseo de explotar a base de volúmenes .

Las tendencias de 2022 incluyen detalles especiales y divertidos como frunces, drapeados, plisados, mangas abullonadas, faldas voluptuosas, volantes, escotes en la espalda, asimetrías y fantasías como lazos oversize, plumas, encajes y piedras de strass. No todo al mismo tiempo, por supuesto.

Desde hace unos años los complementos han pasado a ser auténticos protagonistas en el día ‘B’ y el año 2022 no será una excepción. Los zapatos ya no son simplemente del mismo color del vestido, el velo deja paso a los sombreros, los ramos de flores a los bolsos y las joyas con valor sentimental ocupan un lugar protagonista en el look nupcial.