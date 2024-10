Las cifras que los presupuestos dedican a la Casa Real hacen que, de entrada, la española sea una de las más baratas para los contribuyentes del país en el que opera . Aun así, no es la más barata : la familia real de Liechtenstein no recibe una partida presupuestaria pública y se autogestiona con sus propios fondos (son, en términos de fortuna familiar, de las casas reales más ricas de Europa).

Sin duda, la más cara es la monarquía británica , con un presupuesto de, al cambio, 103.502.078,46 euros . En el presupuesto —el Sovereign Grant aprobado por el Parlamento de 86,3 millones de libras— se cubren los gastos de representación y viajes, el mantenimiento de los palacios reales y los costes de personal. Parte de ese presupuesto viene de los beneficios que genera el Crown Estate, el "porfolio de tierras" conectado a la corona, como se lee en la página de transparencia parlamentaria británica, pero con eso no se cubre la totalidad.

Comparar unas con otras resulta difícil , porque, como ocurre en el caso español y en el británico, todas estas familias han acumulado riqueza a lo largo de las décadas y los siglos y porque las partidas presupuestarias difieren en lo que cubren y lo que no. Así, por ejemplo, el presupuesto danés no parece a primera vista tan elevado, pero es solo la parte conectada a la persona reinante. Cuando se aprobó, era la reina Margarita. Su heredero entonces, Federico, tenía su propio presupuesto paralelo.

El quién entra en los presupuestos y quién no es algo que también evoluciona. En los últimos años, y en paralelo a las crisis económicas que se sucedieron (y las de reputación de las distintas casas reales), han ido reduciendo quién se considera y quién no la familia real y quién debe entrar en esos fondos. Un ejemplo reciente: la boda de Marta Luisa de Noruega hizo viral hace unas semanas a esta princesa y despertó bastantes críticas. El escándalo hizo que la casa real noruega redujese el peso de la princesa, como publica El País. “El rey ha decidido que la princesa conservará su título, pero Marta Luisa y su prometido no utilizarán el título en sus actividades comerciales”, anunciaron poco después del enlace.