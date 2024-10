La verdad de la reina Sofía, según su entorno cercano: "No está enfadada, Juan Carlos fue el único y gran amor de su vida"

La vida personal del rey Juan Carlos se ha convertido en el centro de la actualidad desde que, hace unas semanas, la prensa neerlandesa sacase a la luz unas imágenes del emérito besándose con Bárbara Rey . Aunque esta relación extramatrimonial nunca ha sido un secreto (ya que la propia protagonista ha hablado de ello en más de una ocasión), las pruebas se convirtieron en el inicio de un huracán mediático en el que hemos podido llegar a escuchar algunas de las conversaciones que mantenían en la intimidad. "Hombre, la verdad es que, por un lado, entre tú y yo... Voy a ser egoísta. Por un lado, para mí es comodísimo. Vaya si cumple. Y, encima, aguanta y no se va con otro", hemos llegado a escuchar hablar al rey Juan Carlos sobre su relación con la reina Sofía , con quién aseguraba no tener "ninguna" vida familiar.

Según la información del medio citado, Sofía se encuentra "en otra etapa vital", en un momento "magnífico y muy especial" pero haciendo frente a la muerte de Fernando y Juan Gómez-Acebo. "Después de todo lo que ha pasado, sería normal imaginársela triste y decaída, pero no es así como se siente. Ya no duele como antes. Han sido muchos golpes" , asegura su entorno cercano tras la información que ha salido a la luz en el último mes.

Su círculo asegura al medio citado que no está "enfadada, ni resentida, no hay amargura ni guarda rencor". Matizan que "no nada en alegría" pero que no es una persona infeliz y que no está en su mano "cambiar el pasado" y siente que "todo mereció la pena". Cuando habla de su marido, el rey Juan Carlos, tiene buenas palabras, pero pocos han sido sus encuentros desde que se mudó a Abu Dabi y no tienen contacto telefónico.