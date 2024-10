Joan Manuel Serrat canta por sorpresa en los Premios Princesa de Asturias 2024 y emociona a su familia

Entre las palabras que ha pronunciado el artista, su mujer no ha dudado en sacar el teléfono móvil para inmortalizar el momento visiblemente emocionada. Igualmente, a Ana Belén y Víctor Manuel, que han acompañado al cantante también les han llegado las emotivas palabras del catalán, especialmente a ella, que no ha podido contener las lágrimas . Sus hijas, también le observaban atentamente y entre tanta emoción también se ha colado el sentido del humor de su padre, que les ha arrancado una sonrisa a ambas.

Para finalizar su discurso, el cantante ha sorprendido con algo que no estaba en la agenda oficial de la ceremonia. "Como les dije, a mí me gusta cantar y no encuentro otra manera de darles sentidas gracias". Seguidamente acompañado de una violinista, el artista ha interpretado 'Aquellas pequeñas cosas', un tema publicado en 1971 dentro del conocido álbum 'Mediterráneo'. La sorpresa ha dejado sin pestañear a todos los presentes e incluso, a la reina Letizia, se le ha escapado una sonrisa. La interpretación del cantante ha arrancado una intensa ovación de todos los allí presentes y el rey Felipe no ha dudado en agradecer esta sorpresa, dirigiéndose a él por su nombre: "Gracias Joan Manuel, por ese regalo".