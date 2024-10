"Lo de María ha sido increíble", comentó la reina Letizia a Álvaro Martín tras llegar a la meta. "¡Enhorabuena, ha sido increíble!", le dijo después a la propia deportista. Sin embargo, María y Álvaro, tal y como contaron ellos mismos, no se dieron cuenta y se saltaron los protocolos. "Estaba saludando a la reina, vino y he pasado de la reina para abrazar a Álvaro. Luego le hemos pedido perdón", dijo la deportista.

En la alfombra roja de los Premios Mujer Hoy , la deportista ha atendido a los compañeros de Europa Press y ha contado que le toca "devolver el cariño a toda la sociedad española". Al preguntarle por el espontáneo encuentro que tuvo con la reina Letizia entonces, María Pérez ha contado que se va a acordar de eso "toda la vida". "Ella venía con mucha euforia hacia mí y le dije: 'Perdona, su majestad, que estoy sudada' y me dijo: 'Me da igual'", ha contado ahora la deportista.

María ha comentado también que "se nota" que desde casa real son "muy cercanos" y es algo que agradece. "Cuando estás tan cansada no sabes qué protocolo debes seguir con ellos, que al final son gente de a pie. No nos enseñan cómo tratarles y en ese momento me vino así. Con toda mi familia se portó bien, fue buscando a la abuela más famosa de España y la verdad que se lo agradezco muchísimo", ha contado sobre su cercana experiencia con la reina.