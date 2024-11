La reina Sofía cumple 86 años en medio de uno de los años más complicados de su vida. En un segundo plano y siempre cumpliendo con sus obligaciones, la monarca ha hecho frente a toda clase de polémicas con una gran entereza. De ahí, que muchos le hayan adjudicado el término de 'aguantoformo' , un término que si se busca en diccionarios "no existe", pero que hace referencia a "su gran capacidad de resistir ante cualquier vicisitud".

Así se lo confesaba la propia emérita a Pilar Urbano en 'La Reina' en su biografía autorizada, tal y como ha recuperado Martín Bianchi en un artículo de El País sobre ella. Todo empezó cuando ella tenía seis años y se encontraba en el exilio, en Egipto, mientras las Fuerzas del Eje ocupaban Grecia: "Precisamente en El Cairo tuvieron que sacarme una muela. Me anestesiaron con éter, pero me dolía la boca a rabiar y tenía inflamada la mejilla con un flemón. Sin embargo, tuve que ir con mi familia al hipódromo , a las carreras, y estarme allí quietecita y sin lloriqueos. Entonces aprendí lo que luego les enseñé a mis hijos: ¡' aguantoformo' !”

No cabe duda de que reina siempre ha permanecido con entereza ante cualquier circunstancia, ya sea apoyando a su hijo el rey Felipe VI en sus deberes reales, o guardando silencio en medio de los diversos escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos I. El último de ellos, de hecho, la salpica inevitablemente.

Después de que saliesen a la luz las comprometidas imágenes y vídeos en las que podíamos ver al emérito en actitud muy cariñosa con Bárbara Rey (procedentes de hace más de 30 años), la reina también volvía a acaparar todas las miradas. Sobre todo, porque no dejaba a Doña Sofía en muy buen lugar. "Para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro", llegaba a decir en los audios publicados por 'OK Diario'.