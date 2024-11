A diferencia de sus primas pequeñas, la hija de Érika Ortiz y Antonio Vigo , ha mantenido un perfil mucho más público en los últimos años. Un tiempo en el que ha sido habitual no solo verla moverse activamente en redes sociales como Instagram, compartiendo cómo es su día a día, sino también que forme parte de eventos, fiestas y photocalls, a lo que su suma su vocación artística, como bailarina y actriz , terreno en el que ha debutado.

Todo ello permite que, cada cierto tiempo, Vigo se enfrente a un micrófono y a las habituales preguntas de la prensa del corazón. La mayoría de cuestiones, más allá de sus compromisos profesionales, tienen que ver, evidentemente, con el vínculo con su familia materna , y su opinión sobre las novedades que conciernen a la institución monárquica. Así ha ocurrido esta pasada semana, cuando ha acudido a un nuevo sarao en Madrid, en el estreno de la nueva versión de la obra de teatro 'The Hole' junto a su amiga Amor Romeira .

Como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, Carla ha atendido al micrófono de Europa Press, contestando sobre las últimas informaciones personales y familiares. Así, ha explicado que, con el paso del tiempo, y pese a que al principio lo llevaba "bastante mal" se ha acabado "acostumbrando" a la presión mediática sobre ella, destacando, eso sí, que recibir críticas es lo que peor lleva de esta exposición pública. " La gente critica todo mucho , hagas las cosas, bien, hagas lo que quieras o no", ha valorado, definiéndose a sí misma como una persona "buena".

Vigo se ha pronunciado sobre sus parientes reales. Además de rehusar hablar de las novedades en torno al rey Juan Carlos I ("No entro en lo que haya hecho con su vida privada, ha asegurado), o considerar que la reina Sofía es una "gran reina", también ha tenido palabras para Letizia y su prima Leonor. De la segunda ha dicho que ha estado "brutal" durante la pasada edición de los premios Princesa de Asturias, en los que ha tenido un papel protagonista. "No lo he visto entero, pero sí algún trocito por TikTok, y ha estado muy bien", ha opinado, pronosticando que será la mejor reina de España y explicando que tanto la heredera como su hermana pequeña son un "orgullo" para ella.