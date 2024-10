El novio de Carla Vigo, ausente en su cumpleaños: un préstamo para viajar y un atraco

Hubo, no obstante, una importante baja. Se trata de la actual pareja de Carla, el futbolista catalán con el que inició este pasado verano una relación sentimental a distancia, habida cuenta de que él vive en Barcelona y ella en Madrid. Siempre según el citado medio, la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía hizo un envío de doscientos euros a su novio para que pudiese viajar a Madrid y acudir a su fiesta, ya que él señalaba no contar con dinero para costearse el transporte. Finalmente, y pese a la ayuda, terminó por no acudir, asegurando que le habían "atracado y quitado el dinero" , como cita el diario.

La imagen generó, no obstante, un abultado número de críticas. Mientras Carla aseguraba entre las respuestas al post que Xavi la trataba "como una reina", se seguían los comentarios dudando de los verdaderos intereses de Macías con ella. "No me parece muy sincero", apuntaba uno de sus seguidores. "Pero qué dices, jajaja, si no le conoces de nada...", replicaba Vigo. En los días y semanas posteriores se siguieron los mensajes y declaraciones de amor, así como las imágenes juntos, pese a que las críticas se mantuvieron.