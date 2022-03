Los momentos que han marcado la vida de Isabel II: de la muerte de Lady Di a la condena de su hijo Andrés

Lo cierto es que Isabel II no estaba destinada a ser reina y ella tampoco se lo esperaba. Así, su tío, que no tenía descendencia, el rey Eduardo VIII decidió renunciar al trono. La razón no era otra que se había enamorado de una mujer divorciada, Wallis Simpson, algo que no estaba bien visto entre la sociedad inglesa de la época y mucho menos entre los miembros del Parlamento.