El príncipe Guillermo responde a su hermano Harry tras su entrevista con Meghan: "No somos para nada una familia racista"

A su llegada, ante las preguntas de los periodistas, el que ocupará el trono de Inglaterra en dos generaciones ha dejado claro que en su familia no son "para nada racistas". Además, confirmando esa guerra fría de la que ya nos advirtió el hijo pequeño de Lady Di, el futuro monarca ha desvelado que, por el momento, no han tenido una conversación: "Aún no he hablado con él pero lo haré".