El príncipe Harry, sobre el distanciamiento con su hermano Guillermo: "Está atrapado como lo estaba yo, siento una gran compasión por él"

Meghan Markle y el príncipe Harry han concedido una entrevista de más de dos horas a Oprah Winfrey

El matrimonio ha desvelado que darán una hermanita a Archie

Además de acusar a la Casa Real de haber sufrido episodios racistas, los duques de Cambridge han hablado sobre su relación actual con los miembros activos de la realeza

Este domingo se emitió la esperada entrevista que realizó Oprah Winfrey a Meghan Markle y el príncipe Harry. Una charla para la cadena CBS que duró más de dos horas y que había generado previamente una gran expectación por los titulares que dejaría sobre sobre su verdadera relación con los miembros activos de la Casa Real británica. Y así fue. Los duques de Sussex, que aprovechaban la ocasión para anunciar que Archie tendría una hermanita, dejaban boquiabierta a la audiencia con los inesperados testimonios sobre su familia: episodios racistas, pensamientos suicidas, desprotección ante los ataques de la prensa e incluso un distanciamiento con el duque de Cambridge.

El nieto de la reina Isabell II dejó claro frente a las cámaras que pase lo que pase siempre querrá a su padre, pero reconoció que entre ellos queda “mucho que resolver”. Harry afirmó que en ningún momento existió una mínima intención de dejar de lado a la actual reina cuando anunciaron su decisión de dejar de ser miembros de la realeza. De hecho, él y su esposa mantuvieron el contacto con el príncipe de Gales y la reina vía telefónica, pero hubo un momento que esta comunicación dejó de existir.

“Tuve tres conversaciones con mi abuela y dos con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas. Y luego me dijo, ¿puedes poner todo esto por escrito?”, explicaba a una sorprendida Oprah, quien le preguntó las razones por las que su padre habría tomado esta decisión. “Porque me tomé el asunto de forma personal. Sentía que tenía que hacer esto por mi familia. No fue una sorpresa para nadie. Es realmente triste que llegara a ese punto, pero tenía que hacer algo por mi propia salud mental, la de mi esposa y la de Archie”.

A pesar de que ahora la situación habría cambiado y Carlos habría retomado la relación con su hijo, Harry se ha sentido muy “decepcionado porque él ha pasado por algo similar, sabe cómo se siente el dolor y Archie es su nieto”, reconociendo que actualmente lo que siente es una profunda pena hacia su padre y su hermano porque están “atrapados” en el sistema real y no pueden marcharse como hizo él. “Siento una gran compasión por ellos”, admitió el duque de Sussex, que confesaba que él también ha estado en esa situación y es difícil de salir. “No veía una salida, ¿sabes? Estaba atrapado, pero no sabía que lo estaba”, reflexionaba. Circunstancias que cambiaron cuando apareció en su vida Meghan.

Respecto a su relación con el duque de Cambdrige, el hijo pequeño de Lady Di confirmó que estaban distanciados tras haber tomado caminos diferentes. No obstante, sabe que esta situación puede darse la vuelta en cualquier momento porque han vivido episodios muy duros juntos y se guardan un gran cariño. “Él es mi hermano, hemos pasado por un infierno juntos, quiero decir, que tenemos una experiencia compartida”, aclaró el príncipe Harry en esta entrevista. “El tiempo cura todas las cosas. Ojalá”, concluyó.

Kate Middleton hizo llorar a Meghan Markle por un asunto de su boda

La relación de las concuñadas también ha pasado por varias fases. La duquesa de Sussex se dio cuenta, a raíz de una discusión con ella, que no contaba con la protección del palacio de Buckingham. Según contó en esta impactante entrevista, este rifirrafe ocurrió cuando ultimaba los preparativos de su boda con el príncipe Harry. Tiempo después del enlace, la prensa sacó en sus páginas que fue Meghan la que había hecho llorar a su cuñada al no estar de acuerdo con un tema vinculado con los vestidos que llevarían las niñas que formaban el cortejo nupcial. Una información manipulada que no contó con la rectificación de la familia real británica.

“¿Hubo alguna situación que hiciera llorar a Kate?”, preguntaba la periodista a Markle en esta charla. “No, no. Ocurrió lo contrario”, aclaraba la protagonista. “Unos días antes de la boda, ella (Kate) estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas, y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos”, recordaba lo ocurrido. “Pensé que, teniendo en cuento todo lo que estaba ocurriendo esos días, y sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme como estaba haciendo todo el mundo”, explicaba la mujer de Harry, quien puntualizaba que era “una buena persona” y que terminó pidiéndole perdón por estos hechos. “Me envió flores y una nota disculpándose. Hizo lo que yo mismo hubiera hecho si supera que he hecho daño a alguien, asumir la responsabilidad”.