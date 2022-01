La vida de Tessy Antony, la exprincesa de Luxemburgo: una boda, una renuncia, un título y polémico divorcio

Las royals europeas tienen algo que siempre despierta nuestro interés, y entre todas ellas es innegable que unas nos causan más fascinación que otras. Es el caso de Tessy Antony que, aunque se la podría considerar una ex royal, ostentó el título de princesa de Luxemburgo durante nueve de los doce años que duró su matrimonio con Luis, el tercer hijo de los Grandes Duques de Luxemburgo . La de Tessy es una vida tan fascinante como atípica que no deja de despertar nuestro interés, y aquí te la contamos para que puedas conocerla mejor.

Que la realeza europea no siga aferrada a ciertas tradiciones no significa que esté abierta a que sus miembros se casen con quien quieran sin más. La boda entre Tessy y Luis no estuvo exenta de polémica, aunque ella no tardó en ganarse el cariño de todos gracias a su simpatía y espontaneidad. El príncipe renunció a sus derechos de sucesión, a los de su hijo Gabriel, y a los de todos los hijos que la pareja pudieran tener. Con todo, mantuvo el título de Príncipe de Luxemburgo y el correspondiente tratamiento de Alteza Real.