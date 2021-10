"Es un pisazo, a él le va superbien en su trabajo", comenta la citada fuente sobre la vivienda de lujo a la que se habrían ido a vivir el Dj y la hermana de Felipe Juan Froilán. La casa, de la que no se conocen muchos más detalles, se encuentra ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital y muy cerca del Barrio de Salamanca, donde actualmente estudia la joven de 21 años.

Al cumplir 18 años, Victoria Federica se matriculó en The College for International Studies (CIS), universidad americana con sede en la calle Velázquez, donde empezó a cursar sus estudios de Administración de Empresas . Un exclusivo centro en el que la joven podría desembolsar unos 20.000 euros al año por curso.

Vic, como se refieren a la nieta del rey Juan Carlos I y la reina doña Sofía sus amigos y círculo más cercano, ha sido siempre una joven rebelde. Desde que cumpliera la mayoría de edad, la hija de la infanta Elena ha protagonizado infinidad de polémicas. Una realidad que probablemente no cambie ahora que es independientes, con la salvedad de que ahora no vive bajo el mismo techo que su madre y que no tendrá que rendir cuentas o dar explicaciones a nadie en casa.