Quizás, la única razón por la que alguien no invertiría su dinero en una casa así sería por el hecho de sensación de falta de intimidad. No obstante, como puede apreciarse en las imágenes, no hay apenas casas colindantes y las más próximas se separan por frondosa vegetación. Así, los ventanales no solo permiten que la casa disponga de una amplísima luz natural, sino que también se convierte en un fantástico mirador desde el que observar los campos de esta tranquila zona al sureste de Londres.