Álvaro de Luna publica su tercera canción para Laura Escanes: "No me hizo bien conocerte"

Desde que pusiera fin a su relación con la catalana, el intérprete de Todo Contigo (canción que le dedicó cuando estuvieron juntos) ha evitado pronunciarse sobre los motivos de su separación. Eso sí, no ha dudado en componer unas letras que habla sobre ella. "Llevo par de días engañándome", "No echarte de menos me hace sentir bien", "Te he escrito otro tema, it's always the same", "Donde no me acuerde de recordarte. Donde no oiga tu voz", "Las cosas por perdonar. Y comernos de día. Las tardes en el sofá. Tu boca junto a la mía", "Me perdí a mí mismo pa no perderte. Me he quedao sin voz de tanto cantarte" o "No me hizo bien conocerte", son algunas de las letras que componen la últia canción del EP del artista que, según explicó, hablan de "la pura ira del principio, cuando aceptas que las cosas se han terminado y la superación del duelo".