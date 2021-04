Silvia Marty dejó 'UPA Dance' porque no estaba preparada para la fama

Esto no fue fácil para los actores y tampoco lo fue para Silvia Marty. “Tener fans me daba miedo y apuro”, confesó hace poco tiempo la actriz en una entrevista. Además, afirmó que se sintió muy abrumada por el éxito y que sintió “mucha vergüenza”. Después de su paso por la academia, Silvia formó parte del famoso grupo UPA Dance, pero que, más adelante, abandonó. “Yo, superdotada emocionalmente entonces no era. En aquel momento no necesitaba por dinero lo del grupo musical, así que dije que no”, concluyó al ser preguntada.