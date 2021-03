Una de las complicaciones más comunes es la endometriosis, una enfermedad crónica que consiste en el crecimiento anormal del tejido endometrial del útero. Esta afecta entre un diez y un quince por ciento de la población femenina y, la mayoría de ellas, suelen sufrirla en silencio o no relacionan sus síntomas con lo que verdaderamente les está sucediendo.

Alba Paul tuvo que pasar por quirófano para que le extirparan unos quistes

Fue a principios de febrero cuando la influencer Aída Doménech, Dulceida, compartió una noticia muy importante con sus más de un millón de seguidores: su mujer, Alba Paul, iba a pasar por quirófano para que le quitaran unos quistes en el ovario. Luego, fue la propia Alba quien confirmó que todo había salido bien: “Ayer me tiré todo el día durmiendo para no pensar en comida… Ni en momentos así pierdo el apetito. Muchas gracias por vuestros mensajes de cariño. Me voy a mi casa sin los aliens que tenía dentro y contenta”. Así, la joven tranquilizaba a sus seguidores.