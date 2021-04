Lady Gaga, un cambio por motivos profesionales

Si echamos un vistazo a las decisiones que tomaron nuestras celebrities, lo cierto es que acertaron totalmente y cumplieron con el dicho de ‘quien no arriesga, no gana’. Una de las famosas que ha sorprendido con su cambio de look ha sido Lady Gaga. La cantante está inmersa en nuevos proyectos que han hecho que se cambie hasta el color de pelo. La artista encarnará a la protagonista de House of Gucci, la película con la que Ridley Scott adaptará al cine la historia del final de Maurizio Gucci, el heredero de la casa de moda que fue asesinado en 1995 por orden de su esposa, Patrizia Riggiani.