Irina Shayk se ha convertido en una de las top models de referencia . Y no solamente eso, sino, también, de las que marcan tendencia. Por eso, cada look que escoge para pasearse por las calles de Nueva York junto a su hija Leah o para desfilar por una alfombra roja, es analizado al milímetro. De esta forma, hemos podido comprobar que hay una prenda nueva que la maniquí ha incluido en su armario y que se ha vuelto todo un imprescindible: los jeans ‘folded up’ . Una tendencia que ha revivido en estos últimos meses y que seguirá estando de moda durante la siguiente temporada.

Qué son los jeans 'folded up' y cómo los lleva Irina Shayk

La modelo fue pillada haciendo varios recados en el SoHo neoyorquino y para la ocasión se decantó por un gorro negro, para protegerse del frío, así como un jersey largo de formas geométricas y una gabardina en tono beige. Eso sí, toda la atención se puso en sus pantalones 'folded up' o ‘remangados’ , como sería la traducción, al castellano, una prenda que está en total tendencia.

Si te fijas bien te darás cuenta de que no se trata de una moda nueva, porque es muy probable que también tú los utilizaras hace unos años. Así, podemos observar que lo que están haciendo las expertas en moda y las influencers, en los últimos tiempos, es rescatar las prendas que tanto se llevaban antes y darles una vuelta de tuerca. De esta forma, las tendencias de los 90 y de los 2000 han vuelto, pero con un aire renovado . Estos pantalones tienen la peculiaridad de convertirse en el protagonista de tu look, por lo que lo mejor será hacer cómo Irina y optar por unos básicos para combinarlos.

Los pantalones de cuero, otra de sus prendas aliadas

Si echamos un vistazo al armario de Irina Shayk podemos darnos cuenta que tiene una prenda perfecta para cada momento . Es muy complicado que los paparazis le hagan una fotografía en la que no nos dé una lección de cómo vestir y cómo combinar distintas prendas. Por ejemplo, uno de sus últimos looks más acertados es con el que la pudimos ver hace unos meses paseando por la Gran Manzana: en esta ocasión la modelo se decantó por unos pantalones de cuero .

Eso sí, no eran unos leggins, sino unos pantalones sueltos con la pernera holgada y costuras a contraste. Lo cierto es que el cuero, y su imitación, se ha convertido en un imprescindible en el armario de la joven. Y, además, es que funcionan con todo . En ese caso, Irina los combinó con un jersey negro y un abrigo largo de estampado animal y tonos amarillos. Además, también lució una pequeña mochila del mismo tejido y unas botas con suele ancha para protegerse del frío de Nueva York.

Su abrigo estilo 'Matrix', un 'must'

Otro de sus 'must' es el abrigo estilo ‘Matrix’. Se trata de una opción original y que, probablemente, no sea apta para todos los públicos, ya que no gusta a todo el mundo. Una de las primeras veces que Irina lució este abrigo fue combinándolo con un chándal de color marrón chocolate. Así, la modelo se decantó por combinar distintos estilos e incluyó un cinturón que permitía que se ciñera al cuerpo. De esta forma, el abrigo le proporcionaba un toque más cañero junto con las botas estilo militar, que, sin duda, se han convertido en uno de sus complementos preferidos.