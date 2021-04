Desde que se dieran a conocer gracias al reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, cualquier detalle de la vida de los miembros del clan más popular de los EEUU se convierte automáticamente en noticia. Kim Kardashian y sus hermanas son conscientes de su tirón mediático y han sabido aprovecharlo para crear con gran éxito sus propias empresas y marcas relacionadas con el mundo de la moda y la belleza. Pero no es oro todo lo que reluce y también tienen que lidiar con la cara B de esta abrumadora popularidad, protagonizando numerosas polémicas -como el sonado divorcio de Kanye West -. En este contexto, Khloé lleva una semana copando titulares de la crónica social mundial después de que su equipo quiera eliminar de todas las redes una foto suya sin retocar que habría colgado por descuido uno de sus asistentes personales. Un percance que ha empujado a la celebrity a dar la cara y explicar los motivos por los que no le ha hecho ninguna gracia que haya salido a la luz.

“Hola gente, aquí estamos tanto yo como mi cuerpo sin retoques ni filtros”, publicaba un comunicado adjunto a un par de vídeos en los que aparece al natural. “La fotografía que esta semana se ha filtrado era bonita, pero como alguien que ha estado luchando con su propia imagen toda su vida , cuando se te hace una foto que no te favorece y con una mala iluminación, y por lo tanto no mostrando tu cuerpo tal cual es después de haberte esforzado tanto para conseguir tenerlo... Y después que se comparta con el mundo... Creo que debería tener el derecho a que no fuera compartida , sin importar quién soy", apuntillaba la socialité.

Kloé Kardashian responde a aquellos que la critican por editar sus fotos

De la misma forma, ha querido responder a aquellas personas que han aprovechado la ocasión para achacarle que se retoca en redes y no muestra su cuerpo tal y como es. "Por supuesto que me gusta un buen filtro, una buena iluminación y alguna edición aquí y allá. De la misma forma que me maquillo y me hago las uñas o me pongo un par de tacones para presentarme al mundo de la forma que quiero que me vea. Mi cuerpo, mi imagen y cómo quiero verme y lo que quiero compartir siempre va a ser mi decisión", puntualizaba. Por último, la hermana pequeña de Kim ha manifestado que todos los días recibe miles de elogios por parte de sus admiradores, pero que sabe lo que es sentir la presión de no verse lo “suficientemente perfecta”. “Me he dado cuenta de que no podemos encajar en el molde que alguien ha hecho para nosotros. Cuídate y asegúrate de que tu corazón es feliz”, aconsejaba a sus seguidores.