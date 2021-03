Rocío ha formado parte de prestigiosas campañas publicitarias

Rocío nació hace casi 27 años en Sevilla, donde sus padres desarrollaban sus respectivas carreras profesionales en el mundo del periodismo. Pronto comenzó a destacar por su belleza natural y, también, por el parecido físico con su madre. Así, comenzó a participar en campañas de modelaje y en anuncios desde bien pequeña . Eso que en un primer momento era un hobby, se convirtió en parte de su día a día y en su medio para vivir, aunque no empezó a tomárselo en serio hasta que no fue descubierta en el festival Rock in Río .

Mantiene una relación con el empresario Maggio Cipriani

Ahora, Rocío mantiene una relación con el empresario Maggio Cipriani desde hace dos años. Aunque eso sí, por ahora no tiene pensado dar un paso más en su noviazgo y no quieren irse a vivir juntos . “No, porque me encanta tener mi espacio personal y creo que mientras pueda permitírmelo tendré un pisito para mí (como Carry en Sexo en Nueva York) donde cualquier amiga que necesite espacio en algún momento también pueda disfrutarlo”, comentó en una entrevista. Eso sí, Rocío ya ha presentado a su chico a todo su entorno y ya le conoce su familia y sus amigos de toda la vida.

Estudia Diseño de moda en Nueva York

Lo cierto es que Rocío está muy contenta con su vida en Nueva York: “Mi mejor momento del año pasado fue empezar la nueva carrera. Me he sumergido tanto en ella que he encontrado mucha paz en mí misma. Me hace feliz quedarme día y noche trabajando en proyectos y eso me ha dado mucha estabilidad emocional. Hacer algo que me llena al 100% me llena de energía para todo lo demás”, confesó al ser preguntada.