Cuando Clotilde confesó a su padre que Jérémy no era el hijo biológico de Guillaume y que su novia era en realidad su hermanastra, Auguste Armand puso en marcha un plan perfecto: ofrece a Célia ser su mentor durante el curso, pero con la condición de que rompa con Jérémy. Lo que no esperaba el chef era que la joven priorizase su relación a su futuro profesional. Célia rechaza la oferta y Auguste se ve obligado a pensar un plan de emergencia: Clotilde debe confesar que se ha acostado con Vincent haciendo creer a Guillaume que esa era la mentira que había descubierto. De esta manera, el secreto sobre la paternidad de Jérémy se mantendrá a salvo.

Para ello, Armand necesita convencer a Vincent para que cuente la misma versión que Clotilde. El padre de Célia no está dispuesto a mentir, pero Armand tiene un as bajo la manga. Si no acepta, revelará a Clotilde la verdadera razón por la que le dejó hace tantos años. En el próximo capítulo de ‘Chefs de élite’ veremos si finalmente Vincent acepta la oferta de Auguste Armand.