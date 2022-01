Clotilde no disimula su ambición y hará lo que haga falta para convertirse en la sustituta de su padre al frente del instituto. Ahora que la decisión la va a tomar un grupo de supervisores (entre los que se encuentran los docentes del centro), la madre de Jérémy intenta ganarse el voto de algunos de ellos. Sin embargo, su marido ya ha hablado con Rose en secreto para mostrarle su apoyo. “Te aseguro que, con toda probabilidad, ganaré yo”, afirma segura Clotilde. “Yo no cantaría victoria tan pronto. No hay nada seguro”, responde Guillaume.