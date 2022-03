No lavar correctamente una prenda hará que pueda encoger. Y en ese momento pensaremos que no hay vuelta atrás, que hemos perdido nuestro jersey favorito. Pero no siempre es así. Lo primero que debes saber es que no habrá que estirarlo según sale encogido de la lavadora o secadora, ya que de esta manera solamente romperás las fibras del tejido. Además, debemos observar de qué tejido estamos hablando, conociendo que tienen más capacidad de recuperación aquellos que sean de algodón o lana.