Andy y Lucas estallan al no ser invitados a los Grammy Latinos: "No han estado a la altura; Merecemos reconocimiento"

Lucas, que ha anunciado un parón en su carrera por un grave problema de salud , ha mostrado su descontento al no haber sido reconocido (ni él ni Andy) tras una larga trayectoria musical: "Este vídeo que voy a hacer ahora es un vídeo que no quiero que parezca que Andy y yo tenemos celos ni mucho menos. Es un vídeo que creo que es por justicia y por los números que nos avalan . Me da igual si después de este vídeo recibimos muchas críticas o no, porque al fin y al cabo nos vamos a jubilar".

El artista, visiblemente muy afectado, ha dicho que el problema no es que no hayan sido premiados, si no que simplemente hubieran esperado una invitación por parte de la organización: "Creo que no podemos mirar a otro lado. Esta semana han sido los Latin Grammys en Sevilla. Me parece no estar a la altura que, un grupo como 'Andy y Lucas', que estamos a 100 kilómetros de nuestra casa, la primera vez que se hace en Andalucía (porque nosotros somos Patrimonio de la Humanidad en Andalucía), o en España mejor dicho, no se nos haya invitado ni a una cena de los Latin Grammys. Ya no digo nominados o premiados, porque eso ya es otra cosa. Eso ya es otro debate".