Concha Velasco se muda a una residencia tras retirarse como actriz: "Es lo mejor para mí"

El pasado mes de septiembre, Concha Velasco anunció su retirada de los escenarios tras seis décadas dedicadas al teatro, al cine y a la televisión. "Hoy ha sido la última representación que voy a hacer de teatro. Mis hijos quieren que deje de trabajar, sobre todo que no haga giras", dijo por sorpresa en el Teatro Calderón de Valladolid.

Hace unos meses, en una entrevista para la revista ¡Hola!, la actriz hablaba abiertamente de su retirada y del momento vital que estaba atravesando. "Sabían que no podía seguir, me cuesta trabajo andar, estoy pachucha de salud… Ellos no quieren verme mal", reconoció sobre la postura de sus hijos. “Ves que se aprovechan de la gente mayor para ridiculizarla. Yo soy mayor, pero tengo la cabeza muy bien puesta. Soy Concha Velasco, tengo mucha suerte de serlo y defiendo a la gente mayor”, reivindicó.