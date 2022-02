"Che Díaz interrumpe el tipo de narrativa dominante, que nos recuerda que género, sexo y raza son construcciones. Tiene fuertes opiniones y no tiene miedo de compartirlas". Con estas palabras define Sara Ramírez en una entrevista a Efe al personaje al que da vida en 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York' que se estrenó el pasado mes de enero. Díaz ha sido el primer personaje de origen latino, pansexual y de género no binario al que han dado vida en esta conocida serie, lo que ha generado cantidad de opiniones opuestas.