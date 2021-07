Lo que le animó a decir 'sí' a esta cinta dirigida por Robert Schwentke, parte de la saga palomitera 'G.I. Joe' , no solo fue la repercusión internacional que tendría el proyecto, que también. A Úrsula Corberó le pareció redondo que su primera película en Hollywood fuese con un personaje como este, "que no tenía el peso absoluto de la cinta pero a la vez, las pocas veces que aparece, es un personaje que tiene el control absoluto". Un rol "muy vistoso" al que se enfrentó antes de empezar la pandemia y que por fin llegará a las salas este verano.

Aunque la intérprete, a la que conocimos de la mano de 'Física o química', siempre ha hablado de su pasión por viajar y conocer otras culturas, esto fue un contra en un primer momento. "Es verdad que cuando llegué me dio un poco de vértigo porque estaba sola, los actores estaban rodando desde hace unos días ya y yo llegué pensando a ver cómo me las apaño para buscarme la vida porque encima hay mucha gente que no habla inglés, pero la verdad es que me fascinó", ha desvelado.