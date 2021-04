Dani Martín ha reconocido en una serie de tweets que durante estos últimos 20 años se ha tenido "un poco olvidado"

El cantante ha reflexionado sobre cómo la situación actual le ha cambiado sus prioridades drasticamente

Un sincero texto al que ha acompañado con una foto inédita de su infancia

Este último año ha sido un antes y un después para todo el mundo. La crisis sanitaria originada por el coronavirus ha transformado por completo nuestras prioridades y nos ha enseñado a vivir de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados. La soledad ha jugado un papel primordial en nuestras vidas durante estos meses imprevisibles y nos ha colocado frente a nuestros fantasmas y nuestros miedos. Sobre esta necesidad de recuperar momentos para nosotros mismos ha reflexionado Dani Martín en sus redes sociales recuperando una foto de su infancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)

“Aquí yo mismo me llamaba Daniel”, presentaba de esta manera este recuerdo en el que aparece con un polo rojo y esa sonrisa traviesa que sigue conservando. “Esta situación me está acercando mucho a pasar mucho tiempo conmigo, el que durante 20 años he dedicado en un porcentaje superior a mi proyecto, siento que me he tenido un poco olvidado”, explicaba la conclusión a la que había llegado tras un periodo enfocado en sí mismo. “Estoy disfrutando de mi tiempo, de imperfección, de darme cuenta de quién soy y de cuidad mi salud, metal y física. Mi proyecto se va equilibrando”, reconocía a sus seguidores, concluyendo este texto con una firma irónica basada en la intensidad de su reflexión: “Firmado: Daniel Coelho Bucay”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)

Cientos de seguidores y compañeros de la farándula no han dudado en aplaudir esta sincera confesión del artista, que saborea las mieles del éxito, una vez más, con ‘Lo que me da la gana’, su nuevo proyecto. “Bravo, querido Daniel Coelho. Qué importante eso. Yo aprendiendo poco a poco. Disfrútalo”, respondía la actriz Angy Fernández en Twitter. “Conectar con uno mismo… cuánta fuerza y cuánto empuje nos da. Me da que desde ahí se construye más bonito y con más paz”, elogiaba la valentía del cantante al contar su “verdad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)

Dani Martin se emocionaba al recordar a su hermana en su último videoclip

Dani está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. El artista sacaba el pasado mes de octubre uno de sus álbumes más íntimos, consiguiendo el deseado disco de platino tres meses después de lanzarse al mercado. “Gracias por tanto, en mi puta vida imaginé esto. Yo voy a seguir, ¿os venís conmigo?”, advertía que esta noticia le empujaba a seguir cosechando éxitos. Dentro de este proyecto se encuentra el tema ‘Cómo me gustaría contarte’, hit en el que cuenta a su hermana Miriam, que falleció de forma repentina a los 34 años en 2009, cómo han ido las cosas desde que ella marchara.