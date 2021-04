La familia de Àlex Casademunt cambia sus planes respecto al legado del cantante: "No están preparados"

Àlex Casademunt perdía la vida el pasado 2 de marzo al colisionar el coche que conducía con un autobús en Mataró. Su trágica e inesperada muerte puso de luto al mundo del espectáculo y sumió en el desconsuelo a sus seres queridos y compañeros de Operación Triunfo, que no tardaban en trasladarse a Barcelona para darle su último adiós. El cantante se encontraba ultimando los detalles para su incipiente regreso a la música y estaba a punto de grabar las voces definitivas del que sería su nuevo single en solitario. Un proyecto que se iba a lanzar de forma póstuma, pero que se ha paralizado después de que la familia manifestara que no se encuentra todavía preparada , según ha explicado la revista Semana en exclusiva.

En un primer momento, su entorno había dado luz verde para que el single en el Álex que estaba trabajando viera la luz. Sin embargo, la familia continúa conmocionada por su fallecimiento y ha decidido frenar temporalmente este homenaje hasta que este profundo dolor sea más llevadero y se hayan recuperado anímicamente. “La canción es un dueto con su hermano Joan y están tan fastidiados que quieren esperar porque no están preparados. Está totalmente terminado, pero respetamos la decisión de la familia hasta que ellos así lo deseen ”, comentaba Sonogrand Music, que aclaraba que respetaran siempre la elección de sus seres queridos y esperaran el tiempo que ellos consideren para que los fans del artista puedan disfrutar de este último disco.

Rosa Gónzalez, madre de Àlex, habla tras su muerte

“Esta tarde me la han traído a casa y pobreta… Siempre que ha venido, siempre ‘su papá, su papá, y hoy no ha nombrado a su padre, no lo ha nombrado”, recordaba con un tono sereno y provocando las lágrimas de la presentadora del programa. “Simplemente cuando se ha marchado, que era de noche, ha mirado al cielo, ha visto una estrella, que siempre es la que brilla más de todas, y ha dicho: ‘Mira papá’, y se ha puesto a cantar una canción que cantaba siempre con Álex”, narraba este episodio con la pequeña, que es el vivo retrato de su padre.