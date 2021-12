Han pasado veinte años desde que vimos a Rosa López por primera vez. En aquel momento, gracias a su paso por 'Operación Triunfo', conocimos a una jovencísima artista que quería dedicarse profesionalmente a la música. Desde entonces, además de cambios internos, la cantante ha experimentado un impactante cambio físico tras adelgazar cuarenta kilos . Pero no todo ha sido un camino de rosas. La de Granada, en una entrevista exclusiva con Jesús Vázquez by Fitbit , ha desvelado cómo se sentía cuando sufría obesidad y los sacrifios que ha hecho para comenzar a tener un estilo de vida saludable .

La cantante ha explicado que una de las cosas que más le frenaba para "abrirse al mundo", además del físico, era que apartaba todo de ella psicológicamente. "He llegado a perder 40 kilos, que son muchos kilos. Para ello tuve restricción de cantidades y una dieta sana y muy equlibrada", le ha contado al presentador. Rosa López ha asegurado que una de las claves en su impactante cambio físico ha sido la ayuda de profesionales que ha recibido a lo largo de estos veinte años: "En aquel entonces yo no tenía ni idea de cómo podía pedir ayuda, ni yo misma creía en mí y pensaba que no se podía conseguir sentirse bien".