Rosa López: "Vivo en un piso pequeño que sigo pagando, lo que conseguí tuve que venderlo"

Rosa López vive actualmente en una casa "con muy poco espacio" y sigue pagando una hipoteca

La artista ha hablado de su situación económica en una entrevista y de lo complicado que es ser artista independiente

La cantante tuvo que vender todo lo que consiguió fruto de su carrera en OT

Rosa López asegura que ser artista independiente en este país es algo "muy duro". Aunque considera que actualmente no es tan importante estar en una discográfica, sí es esa la forma de tener mayores oportunidades y puertas abiertas en su mundo. "A mí me gustaría sonar más en nuestras radios españolas", ha confesado. La cantante ha concedido una entrevista a la revista Semana en la que habla de su vida personal y de su situación económica actual.

Y es que Rosa López está "muy agradecida" con la vida por todo lo que ha recibido. "Pienso que no lo voy a poder pagar con nada. No podría pagar las amistades que tengo, la suerte que he tenido con mi trabajo o todo lo que he aprendido", admite la cantante. Pero a pesar de todo eso, todavía tiene muchos sueños por cumplir. Uno de ellos es tener una casa en Madrid, algo que todavía no ha conseguido. "Vivo en un pisito en el que tengo muy poco espacio que compré hace años, aunque sigo pagando la hipoteca", ha contado al medio citado anteriormente.

Rosa López tuvo que vender todo lo que había conseguido

La casa en la que vive actualmente y que sigue pagando no es fruto de todo lo que alcanzó a raíz de su éxito en 'Operación Triunfo', es una vivienda que tuvo que comprarse años después. "Yo tuve una casa, un BMW X5, un chale en Granda... Todo eso lo tuve que vender en una época de mi vida", ha admitido la artista.

Rosa López considera que la vida eres "tú y tus circunstancias" y ella ha aprendido a vivir como cuando no tenía nada, cuando lo tenía todo y cuando lo pierdes. "Yo siempre digo que, si me quedo aquí en pelotas, no me importaría porque sé que lo voy a solucionar", asegura.