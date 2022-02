Rosa López: "He luchado contra mí misma, no quiero ser más víctima porque no soporto dar pena"

“Soy una mujer fuerte, con 40 años tengo mucho más que contar, piso el suelo con más fuerza, o eso pienso yo, y, aunque se me hace más duro porque estoy sola e independiente, dirijo mi carrera”, reivindicaba en ‘El País’ la intérprete de ‘Si no te vuelvo a ver’, que no ocultaba su hartazgo al oír un adjetivo que se repite desde el inicio de su trayectoria: ‘pobrecita’. “No lo he sido nunca”, matizaba en este diario. “Una de las cosas contra las que más he luchado estos últimos años ha sido contra mí misma, y es que no quiero ser más víctima porque no soporto dar pena”, asegura tajante ahora la andaluza.