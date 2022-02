Rosa López: "Mis fans me pagan 4,99 euros, no hay trabajo y las facturas hay que pagarlas"

Rosa López es su propia manager y es ella quién decide , pero él sabe que su mundo es la música, que tiene muchos sueños y que no es "nada ambiciosa con el dinero" . "Él hace que me respete, me sume. A él le da igual si estoy más gordita, es un tío increíble. Es la persona más maravillosa que he conocido en mi vida y me he enamorado de eso", ha contado en una entrevista para Fórmula TV.

A la cantante no le gusta hablar de dinero, pero en esta entrevista ha querido agradecer públicamente la ayuda que recibe por parte de su club de fans. "Está ahí siempre y han hecho que tenga una promoción tremenda", ha asegurado. Según ha explicado ella misma, Rosa cuenta con una comunidad privada en Facebook que pagan 4,99 euros. "Eso, realmente, parece que no pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda (...) A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas todos", ha explicado.