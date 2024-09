Quien no se haya enterado a estas alturas de que ir por Mercadona con una piña bocabajo y en dirección al pasillo de los vinos puede tener más intención que hacerse con un buen caldo para acompañar la cena, quizás no esté muy al tanto de lo que se cuece en internet. Una de las tendencias más virales del momento anima a la población a hacer esto entre las siete y las ocho de la tarde nada más y nada menos que para ligar. Esta propuesta, que parece totalmente ajena al supermercado, ha traspasado las fronteras de lo digital y son cientos de personas los que acuden al supermercado, no solo a ligar, sino a ver si realmente los consumidores acuden con ese propósito. Como ocurre en cualquier acción que se viraliza los equipos de marketing se han puesto a trabajar y son muchas las marcas, entidades y artistas que se han unido a la tendencia. Los últimos dos rostros muy conocidos de la música, Malú y Prince Royce .

En el fragmento del tema musical que se puede escuchar en la publicación de Instagram, se puede escuchar: "Todo ese dolor que me dejaron/ Que entraba por mi voz y me la fue apagando /Contigo no me duele tanto /Desde que estás aquí /No me imagino sin ti /Ahora hay color donde solo había gris/Desde que estás aquí...", por lo que se puede deducir que es un tema que trata sobre un desamor que se calma con una nueva ilusión.