No se habla de otra cosa en TikTok, o al menos entre los usuarios que mandan en nuestro algoritmo: muchos usuarios están insinuando que Mercadona es el nuevo ‘place to be’ (el sitio de moda) para ligar , explicando cuál es la mejor hora para hacerlo e incluso dando los mejores ‘tips’ para conseguirlo. En Divinity te contamos qué hay detrás de este divertidísimo fenómeno viral y cuál es su verdadero origen.

Todo arranca hace cinco días con un vídeo subido por la actriz Vivy Lin a su cuenta de TikTok . "Me dice mi amiga: me gustaría saber cuál es la hora para ligar en Mercadona", dice mirando a cámara a sus seguidores acompañada por una amiga en uno de estos conocidos supermercados. "Hay una hora, hay una hora", refuerza su amiga Carla.

Partiéndose de risa, ambas 'partners in crime' (expresión inglesa que significa "cómplices") cuentan que han buscado cuándo es el mejor momento en internet . Tras ver que Google señalaba en un artículo que era de 19:00 a 20:00 (luego contaremos de dónde viene esa información), y que estaban de suerte porque su reloj marcaba las 19:05, ambas procedieron a intentar ligar "con la compra hecha dando vueltas".

En su aventura en el supermercado "ligando", o al menos averiguando si eso que habían visto en internet era verdad, en el vídeo bromean diciendo que ven a “muchos padres y madres con hijos, pero por supuesto todos son divorciados” e incluso preguntan a la cajera, que, partida de la risa no sabe qué contestarles.

Algunos, incluso, han estirado el chicle todavía más y se han atrevido a dar consejos sobre cómo “ligar ahí de forma más efectiva”: “ La hora punta es a las 19.15 y siempre hay que llevar carrito , porque en función de lo que lleves dentro la gente entiende lo que estás buscando”, introduce un usuario. Y prosigue: “Si metes chocolate o chuches es que buscas una noche muy dulce o una noche de pasión, algo rápido. En cambio, si tiras por productos no perecederos, pues es que buscas una relación más duradera. Si te gustan los maduritos coge queso curado y, si no quieres mucho compromiso, coge cosas ligeras como ensaladas”.

En el programa ‘En boca de todos’ ambas amigas han explicado su aventura y que, aunque no fueron a ligar porque el objetivo era hacer la compra, ambas vieron la oportunidad de poner a prueba la teoría que hace años se había hecho famosa. De hecho, una de ellas, Carla, relata cómo gracias al vídeo viral no paran de llegarle mensajes en redes ¡y que había ligado! Eso sí, no en el supermercado, como cuentan en el minuto 54 del programa: