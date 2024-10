Chloe DelaRosa presenta 'Como la Lola' para Eurovisión Junior con homenaje a Lola Flores: su letra

Es un tema firmado por Alejandro Martínez y David Parejo , los mismos compositores de 'Loviu', la canción que logró el segundo puesto en Niza en 2023, con Sandra Valero. " Me superencanta . Yo creo que les va a gustar mucho y que la van a cantar mucho", ha apuntado la pequeña intérprete de este tema que se enmarca en el género de pop alegre. "Yo quiero que todos la canten. No es flamenca . Es una canción moderna, pero yo la flamencura la llevo dentro", ha añadido la artista de nueve años.

Chloe deja claro quiénes son sus referente en este tema en el que aparecen mencionados artistas de todos los géneros en la siguiente estrofa: "Como la Taylor / como la Karol /Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio /Como la Olivia /como la loba (¡La Shaki!)/ Pero universal como la Lola./ Como la Lo-lo-lo Lola./ La-la la Lo-lo-lo Lola./ Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)/ Lola Flores , la más grande y la reina de corazones". A esto añade que es fan tanto de artistas actuales como de otros que marcaron el ritmo de otras épocas: "Amo lo viejo/ amo lo nuevo". No obstante, a continuación te dejamos la letra completa por si te la quieres ir aprendiendo.

pero no me importa porque se equivocan.

es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario.

What! What! What!