Desde hace tres décadas comparte su vida con Pedro Barceló , un músico y compositor. Se conocieron en 1995 un bar en A Coruña después de un concierto de Ketama, el grupo con el que él tocaba en aquel momento. "Ha sido mi compañero, mi sostén, mi amante, mi cómplice, pero sobre todo: mi mejor amigo. Amo ya casi más sus defectos que sus virtudes, que son muchas. De hecho lo siento casi como una prolongación de mí misma. L as cosas más importantes que he hecho en mi vida, las hemos hecho juntos", escribía la actriz en sus redes con motivo de sus bodas de plata.

Desde ese primer encuentro han pasado ya 29 años. Cuatro años después la pareja se dio el 'sí, quiero' y a día de hoy siguen tan felices y enamorados como el primer día. No hay ningún secreto más allá del respeto mutuo. "Creo que si encuentras a alguien que te respeta y te hace ser más tú de lo que serías sola, entonces esa es la persona adecuada. Con Pedro lo que siento es que soy más yo, que saca lo mejor de mí", ha contado la entrevista concedida a 'Diez Minutos'.

Después de tres décadas juntos, la pareja sigue tan unida como el primer día. "A veces la observo entre el público, desde mi batería y, al mirarla, me vienen imágenes de todo ese camino que hemos andado juntos. Y vuelvo a aquel bar donde aquella flaca rubia rapada me inundó con su luz y su presencia para después ya no poder ver nada más", ha dicho Pedro Barceló sobre su mujer.