“La primera vez que fui a Los Ángeles nosotras no nos conocíamos, solo la conocía por teléfono. Llegué aquí a hacer una película, así que tenía mi pasaje de regreso, venía por dos meses y no conocía a nadie”, apuntaba la española . “Fue increíble que alguien a quien yo no conocía, que conocía solo a través del teléfono, se asegurara de ir a buscarme al aeropuerto y no me dejara irme a un hotel”.