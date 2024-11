Chloe DelaRosa, lista para Eurovisión Junior 2024: “Estoy de categoría, he notado mucha mejoría"

“Tengo muchas ganas de pisar el escenario. He notado mucha mejoría porque ya controlo las cámaras, que al principio no las veía bien. Estoy contentísima con el trabajo que hemos hecho. Quiero que llegue el día, pero que no se acabe: me gusta todo lo que estoy viviendo, no quiero estar tranquila en casa. Sí que es verdad que echo de menos a mi familia, que todavía no está en Madrid para apoyarme”, dice la medio extremeña, medio andaluza.