Así lo hizo la deportista Paula Badosa cuando se alzó con uno de los premios más importantes de su carrera. La joven explicó que había pasado por un episodio de depresión bastante importante. "He pasado por momentos duros, pero nunca he dejado de soñar y de luchar ", contó ante las cámaras. La neoyorquina explicó la importancia de contar con psicólogos para superar este bache y, sobre todo, para reconocer aquello por lo que estás pasando.

“Poco a poco vas sintiendo que no eres tú […] No tienes sentimiento, no tienes pasión”, explicó el futbolista. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y cuando decidió acudir a la ayuda de un profesional. “Estoy feliz, aunque sea difícil decirlo, de haber vivido esa situación y de haber salido porque creo que me ha hecho mejor persona”, comentó Andrés a los periodistas.