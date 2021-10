'Amor a segunda vista', mejor estreno de una telenovela turca en Divinity y líder de su franja de emisión

Pero el éxito de las series turcas de Divinity no se limita a 'Amor a segunda vista'. Las ficciones que llegan desde el país otomano siguen enamorando al público, que cada día es fiel a nuestras series. 'Love is in the air' y 'Ömer, sueños robados' se consolidan en sus franjas de emisión y lideran las audiencias del lunes 4 de octubre.