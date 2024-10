Cómo sacar el máximo partido a tu armario este invierno, según la estilista Mayte Méndez de Vigo

No se puede pensar en tener un armario funcional sin tener en cuenta el orden. Y es que si disponemos las prendas de cualquier forma corremos el riesgo de no ver la mayoría de la ropa que guardamos en él. No verlas supondrá que disminuirá el número de veces que la integramos en nuestros looks. "Las camisetas van con las camisetas, los jerséis con los jerséis, y así con todas las prendas. Nada de mezclar y meterlo todo a mogollón. Hacerlo por colores es fundamental. Si así lo haces, te darás cuenta de que posiblemente repitas colores y te falten otros de la paleta", confirma Méndez de Vigo.