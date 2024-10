El 'Slow Fashion' implica un cambio de era, una moda sostenible que nos anima a reutilizar las prendas. Ya no comprar las prendas para usar y tirar, sino mirar más allá. La propia Bea Archidona, presentadora, confiesa en 'Estilo a través del tiempo', video podcast que puedes seguir también en mitele que, de jovencita, compraba por impulso "lo que me gustaba, según la tendencia" . Sin embargo, la presentadora reconoce que ahora mira mucho más qué es lo que quiere ponerse o qué tiene en su armario.

Ya no se trataría solo de llevar un vestido que ya se ha utilizado, sino que se ha hecho a partir de material reciclado con otras prendas, de otros vestidos o temporadas. En definitiva: moda hecha 100% con productos reciclados. "A mi me motiva más ver una etiqueta, algo que es Eco y ver cómo se ha producido", confiesa Bea Archidona. Es más, ella lo considera un claro punto a favor de las marcas. "Yo siempre he arreglado los zapatos cuando el tacón estaba desgastado, lo he llevado al zapatero de mi barrio", señala. Un hábito que lamentablemente se ha perdido, al igual que ir a la modista, según destaca Paula Moya. "Hay que volver a estas costumbre y redireccionarlo". Del mismo modo, la estilista incide también en el hecho de que resulta fundamental parar a pensar y plantearse qué llevamos puesto.