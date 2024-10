La creadora de contenido comienza su vídeo diciendo: "No os vais a creer lo que os voy a enseñar. Es un pedido de Zara, pero no cualquier pedido de Zara". Y poco después les regala un calificativo: "Es la cosa más fea que he visto en mi vida". La gaditana hace el 'unboxing' del par de zapatos mientras se graba y no puede evitar una carcajada al verlos. "Qué divinura", exclama irónicamente.