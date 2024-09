Se trata de dos looks que huyen de los típicos 'beauty looks' que se suelen llevar en este día. Son mucho más discretos y aptos para las más clásicas y además, son fáciles de hacer, algo que es fundamental para que puedan ser replicados por la mayoría de sus seguidores. El primero de los looks está pensado para hacer un guiño a este día pero sin perder la elegancia y el segundo para quienes quieren lograr un resultado sin tener que invertir demasiado tiempo.