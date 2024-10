Se acerca la noche más terrorífica del año, ¡Halloween! Esa fecha en la que todos podemos transformarnos (y también a nuestra casa ) y dar rienda suelta a nuestra creatividad y, por qué no, a nuestra vena más fashionista. Aunque en España, hasta hace unos años, era una fiesta que no se celebraba -cosas que tiene que la globalización-, la noche del 31 de octubre es mucho más que caramelos y películas de miedo; es una tradición centenaria que comenzó como un festival celta llamado Samhain , en el que se celebraba el final de la cosecha y el inicio de la temporada oscura . Con el tiempo, esta fiesta ha ido evolucionando hasta convertirse en el Halloween que conocemos hoy por influencia del mundo anglosajón y las celebrities: disfraces, maquillaje espectacular y una excusa más para celebrar una fiesta y reunirse con amigos.

Y, si hablamos de estilo y looks de Halloween, ¿ quiénes mejor que nuestras famosas favoritas para guiarnos? Son expertas en encontrar la combinación perfecta entre creatividad y glamour para crear looks Halloween, y nos han dejado algunos modelitos que puedes recrear sin complicarte demasiado (¡e incluso sin salir de tu armario!). Es muy tentador disfrazarse de ángel de Victoria's Secret , ahora que ha vuelto el desfile de lencería más famoso del año, pero frío vamos a pasar un rato, eso sí... Por suerte, hay otras opciones. Desde la inolvidable Úrsula de 'La Sirenita', reinterpretada por Dulceida, hasta el estilo rockero y sexy de Sandy de Grease, con el que Cindy Crawford nos recordó su juventud, estos disfraces nos inspiran a arriesgar y salir de la rutina.

Los minivestidos en tonos pastel, las plataformas y la enorme cola de caballo son las señas de identidad de Ariana Grande. Y Kourtney Kardashian aprovechó que era un look con el que se veía muy favorecida para reproducirlo y salir a pedir caramelos por las casas con sus hijos disfrazada de Ariana Grande (ni el micrófono le faltó por si a alguien le quedaba alguna duda). Mucho miedo no daba, pero mona estaba un rato y su look es de esos que, aunque no seas una villana, lo puedes imitar con prendas que ya tienes en tu armario.