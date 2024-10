Rocío Osorno tiene el vaquero que sienta bien a todas: cuesta menos de 20 euros y se está agotando

La sevillana comienza el vídeo afirmando que sus seguidoras les reclaman looks que no sean de invitada -tiende a compartir muchos de este estilo, puesto que su marca está especializada en este sector-. "Siempre me decís que suba looks de calle, cómodos y combinables... Pues ahí va una selección ideal de Lefties. Los vaqueros quedan perfectos, y las camisas y las gabardinas no sabéis el juego que dan para todo y están genial de precio", escribe junto al clip en el que lo muestra todo.