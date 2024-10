Stella del Carmen, Nuria Fergó o Ana Guerra: los anillos de pedida de las famosas, al detalle

Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, anunciaba su compromiso con su novio de toda la vida, Alex Gruszynski, con un primer plano de su anillo de pedida y un texto en el que se podía leer “I get to hang out with my favorite person on earth forever!!!!!!!!” (¡Voy a pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!).