Tras subir a la cima, donde observaron las vistas e hicieron algunas fotos, Polansky aprovechó el camino de vuelta a su hotel para hablarle de sus planes de futuro: " Es algo muy típico de Michael preguntarme si puede preguntarme algo y en ese momento quería saber si me parecía bien que me propusiera matrimonio incluso antes de hacerlo. Y yo le dije: '¡Claro que sí! ¡Está más que bien!”, se ha sincerado.

Así, la de ‘Bad Romance’ ha revelado que la pedida de mano no fue nada fuera de lo común, del mismo modo que el empresario no se arrodilló para hacerle la cuestión: “Yo soy una mujer moderna y me gustó la forma en que me lo pidió", ha sentenciado.